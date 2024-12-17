نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري وجدول الترتيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب جماهير الكرة المصرية موعد انطلاق الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري والذي يشهد منافسة قوية ومثيرة بسبب نظامه الاستثنائي.

وتنطلق مواجهات الجولة الخامسة بداية من الخميس 19 من شهر ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 3 أيام وتحديدا حتى السبت 21 من الشهر ذاته.

وتقام المباريات في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بينما تشهد هذه الجولة غياب الأهلي بسبب استعداده للمشاركة في دوري الأبطال.

مواعيد الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري

الخميس 19 ديسمبر

حرس الحدود & المصري البورسعيدى..5 مساء

طلائع الجيش & بتروجت..5 مساء

الزمالك & سيراميكا..8 مساء

الجمعة 20 ديسمبر

الجونة & إنبى..5 مساء

مودرن سبورت & البنك الأهلى..5 مساء

فاركو & زد إف سى.. 8 مساء

السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة & الاتحاد السكندري..5 مساء

الإسماعيلى & بيراميدز..8 مساء

جدول ترتيب الدوري المصري

1-المصري: 10 نقاط

2-الزمالك: 9 نقاط

3-الأهلي: 8 نقاط

4- بيراميدز: 7 نقاط

5-سيراميكا كليوبترا: 7 نقاط

6- فاركو: 7 نقاط

7-الاتحاد السكندري: 7 نقاط

8-طلائع الجيش: 7 نقاط

9-زد: 5 نقاط

10-سموحة: 5 نقاط

11-إنبي: 4 نقاط

12-الإسماعيلي: 4 نقاط

13-غزل المحلة: 4 نقاط

14-الجونة: 3 نقاط

15-مودرن سبورت: 3 نقاط

16- بتروجيت: نقطتين

17-البنك الأهلي: نقطتين

18 - حرس الحدود: نقطة