نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال والمعلقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره باتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال ومعلقي المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لوسيل.

وفشل فريق الأهلي في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، عقب تلقيه الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 5-6 بركلات الترجيح؛ عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

ويمكنكم مشاهدة مباراة نهائي كأس الإنتركونتيننتال، بين فريقي ريال مدريد وباتشوكا عبر قنوات بي إن سبورتس والكأس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports المفتوحة.

تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة

• القمر الصناعي نايل سات.

• الاستقطاب أفقي.

• التردد 11013.

• معدل الترميز 27500.

• تصويب الخطأ 4/5.

