نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. جلسة نهائية خلال ساعات لتمديد عقد زيزو في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو الزمالك بقيادة حسين لبيب لحسم ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي.

تمديد عقد زيزو مع الزمالك

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي آخر تطورات ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن حسين لبيب تحدث مع زيزو خلال رحلة المغرب عن التجديد وأكد له أن النادي يقدره ويحترمه كونه جزء أصيل وثابت في الفريق.

وتابع المصدر موضحا أن رئيس الزمالك أكد لزيزو أنه سيصبح أحد أساطير النادي وأنه سيعمل على تواجده لأطول فترة داخل القلعة البيضاء.

واسترسل المصدر لافتا إلى أن الإتفاق حول بنود عقد أحمد السيد زيزو تم منذ ثلاثة أسابيع، موضحا أنه تم الاتفاق على المقابل المادي وكافة بنود الامتيازات في عقد جناح الزمالك.

واستطرد المصدر مؤكدا على عقد اجتماع مرتقب للجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك لتجهيز مقدم عقد زيزو، حيث سيكون هناك مساهمات من أكثر من رجل أعمال زملكاوي في عقد زيزو الجديد.

وبشأن امتيازات عقد زيزو أكد المصدر أن هاني برزي عضو مجلس إدارة الزمالك يُحضر عقدًا إعلانيًا ضخمًا لجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

واختتم المصدر تصريحاته موضحا أن الجلسة المرتقبة بين مسؤولي الزمالك وزيزو ستشهد توقيع اللاعب وتسلم مقدم العقد الجديد.

من الجدير بالذكر أن عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ينتهي مع القلعة البيضاء بنهاية الشهر الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادي بشكل مجاني مطلع يناير المقبل.