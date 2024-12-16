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أحمد جودة - القاهرة - بلدية المحلة يهزم بطنطا بثنائية في دوري المحترفين

حقق فريق بلدية المحلة الفوز بهدفين نظيفين على حساب نظيره طنطا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بمسابقة دوري المحترفين على ملعب بلديه المحلة.





تقدم فريق بلدية المحلة في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول عن طريق "أحمد الشامي".

وفي الشوط الثاني عزز فريق بلدية المحلة تقدمه وأحرز الهدف الثاني عن طريق ' محمد فيلكس " في الدقيقة 56.

خاض فريق بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمي: أحمد حسين

خط الدفاع: محمد الصباحي، خالد سامي،محمود مسعد، علاء عطا

خط الوسط: إسلام زيادة، إسلام مرزوق، طارق سامي،ذياب طارق

خط الهجوم:أحمد عتمان، أحمد سامي

الفوز يرفع رصيد بلدية المحلة إلي النقطة الخامسة عشر ويتجمد رصيد طنطا رصيد عند النقطة الثانيه عشر