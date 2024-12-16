تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تدريبا متنوعة تأهيلية قبل خوض الفقرة الفنية.

وقاد عماد المندوه مدرب الحراس المرمى فقرة فنية خاصة للرباعي تم خلالها التركيز على التعامل بدقة مع التسديد من مسافات متنوعة بجانب الكرات العرضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.