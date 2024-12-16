نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي ينتقد مهاجمي كولر: كيف يُلام رغم تحقيقه 11 لقبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي كريم رمزي، على موجة الهجوم الحاد التي يتعرض لها مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: البعض يُبالغ في الهجوم على كولر بعد الخسارة أمام باتشوكا، رغم المباراة المميزة التي قام بها كولر وتفوق فيها طولا وعرضا وجعل الفريق المكسيكي ضعيفا.

وأضاف كريم رمزي: كولر حقق 11 بطولة مع الأهلي في موسمين، وحقق إنجازات وأرقام كثيرة، واقترب من أرقام مانويل جوزيه، فكيف يُلام أو يُقال عليه فاشل.

وتابع رمزي: هناك من يلوم على كولر في رحيل حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد عبد القادر، رغم أنهم أول من رحب برحيل حمدي فتحي من أجل إمام عاشور، ورغم أنهم من هاجموا المدرب لكثرة منحه الفرص لعبد القادر دون استغلالها.

واختتم كريم رمزي: هناك بعض المدربين يحصدون لقبًا مع أنديتهم ويتم وضعهم في مصاف الأساطير، فكيف يتم انتقاد مارسيل كولر لخسارة مباراة.