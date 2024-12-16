الرياضة

شبانة: جروس مدرب مخضرم ولكن !

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن خطوة الزمالك بالتعاقد سريعا المدرب السويسري كريستيان جروس لتعويض جوميز موفقة لكنها بها بعض التخوفات.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جروس بخلاف خبراته الكبيرة الا أن ميزة تواجده مسبقا مع النادي ستساعده على التكيف سريعا مع الأجواء.

واضاف شبانة ان عنصر السن "٧٠ عام" إضافة لكونه بعيد عن مجال التدريب لما يقرب من ٤ اعوام تجعل هناك بعض التخوفات خلال مشواره مع الفريق في ولايته الثانية
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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