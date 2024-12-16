نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: جروس مدرب مخضرم ولكن ! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن خطوة الزمالك بالتعاقد سريعا المدرب السويسري كريستيان جروس لتعويض جوميز موفقة لكنها بها بعض التخوفات.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جروس بخلاف خبراته الكبيرة الا أن ميزة تواجده مسبقا مع النادي ستساعده على التكيف سريعا مع الأجواء.

واضاف شبانة ان عنصر السن "٧٠ عام" إضافة لكونه بعيد عن مجال التدريب لما يقرب من ٤ اعوام تجعل هناك بعض التخوفات خلال مشواره مع الفريق في ولايته الثانية

