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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور أشرف القلا الخبير والحكم الدولي في مجال القدرة والتحمل بالفروسية بأنه قد تم تكليفه من قبل الاتحاد المصري للفروسية ليكون رئيسا للجنة التحقيق في واقعة نفوق خيل في سباق القدرة والتحمل بسقارة والذي أقيم أول أمس بالمنطقة الأثرية في سقارة.

" القلا " رئيسا للجنة التحقيق في نفوق خيل سباق سقارة.. وعقوبات صارمة للمتورطين

وأضاف القلا في تصريحات صحفية أنه تلقى اتصالا من قبل الدكتور اسماعيل شاكر رئيس اتحاد الفروسية لتكليفه برئاسة لجنة التحقيق في الواقعة سالفة الذكر ومعرفة أسباب ملابسات واقعة نفوق خيل أثناء السباق.

وأضاف الحكم الدولي أنه سيعمل على قدم وساق من أجل معرفة الحقيقة وجمع كل خيوط وملابسات الواقعة وفور الانتهاء من التحقيقات مع كل الأطراف المتورطة في الواقعة ستكون نتيجة التحقيقات صارمة ومحاسبة المتورطين في إحداث خلل في السباق بالإستبعاد عن المجال حرصا على سمعة مصر الرياضية وعلى مستقبل الفرسان المصريين.



وشهد سباق القدرة والتحمل نفوق أحد الخيول المشاركة في السباق القدرة والذي تم في منطقة سقارة وجاء ذلك نتيجة انشغال عبد الله النقراشي رئيس لجنة القدرة والتحمل بإتحاد الفروسية وإصراره على الركوب والمشاركة في السباق كفارس مما يعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة الأمر الذي تسبب في نفوق أحد الخيول نظرا لعدم الإلتزام بالضوابط المحددة في تنظيم تلك النوعية من مسابقات الفروسية بوضع نقاط طبية علي طول خط سير السباق لقياس نبض وجهد الخيول.

ومن المفارقات الغريبة أن الخيل الذي نفق تابع لفريق رئيس لجنة القدرة ذاته.

شهود عيان في سباق سقارة

من جانبه أعرب أحد فرسان السباق أنه والمتسابقين لم يستلموا القواعد ولائحة القوانين السباق التي تضمن سلامة الخيول والفرسان والتنافس العادل الشريف بين الفرسان حسب المعايير والمقاييس الدولية، بما يعد بالمخالفة لكل اللوائح وقوانين الرياضة الخاصة برياضة القدرة والتحمل.

