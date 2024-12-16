نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ريال مدريد من ضم نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، متردد بشأن التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قرر بالفعل التعاقد مع ظهير أيمن وأيسر، لكن لم يحدد إذا كان سيتم ضمهم خلال الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن ليفربول من الصعب أن يوافق على رحيل أرنولد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته خاصة في ظل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الريدز تواصلوا في وقتٍ سابق مع إدارة ريال مدريد من أجل معرفة مدي اهتمام النادي الملكي بالتعاقد مع أرنولد، وبالفعل تلقوا نتيجة إيجابية من قبل مسؤولي الريال.

ويسعي نادي ليفربول بإقناع أرنولد بتجديد عقده مع الريدز، خاصو وأن عقد الدولي الإنجليزي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.