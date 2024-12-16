نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب ريال مدريد".. بنزيما يصدم اتحاد جدة بقرار الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت الصحف الإسبانية صباح اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل حول اقتراب المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، من تعليق حذائه واعتزال كرة القدم بعد مسيرة طويلة كانت أخرها أوروبيا مع عملاق أوروبا، ريال مدريد.

وانتقال بنزيما إلى الدوري السعودي للمحترفين مطلع الموسم الماضي، ضمن خطة صندوق الاستثمار السعودي، للتعاقد مع نجوم أوروبا وتطوير الكرة السعودية واستقطاب أبرز الأسماء العالمية.

- اعتزال بنزيما

وحاول بنزيما في الفترات الماضية التكييف في اللعب والعيش داخل المملكة العربية السعودية، خاصة وأن مسيرة اللاعب كانت داخل الدوريات والبلاد الأوروبية فقط، ولم يعتاد على الأجواء العربية.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن

كريم بنزيما يدرس بقوة في الفترة المقبلة قرار إعتزال كرة القدم بسبب عامل السن والحرارة المرتفعة في السعودية التي تجعله يشعر بالإرهاق الشديد.

وتابعت، بنزيما إذا اتخذ قرار الاعتزال سيكون بسبب العودة إلى ريال مدريد ليصبح سفيرًا للريال في جميع أنحاء العالم وخاصة الشرق الأوسط.

