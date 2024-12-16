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أحمد جودة - القاهرة -



ابدى الإعلامي محمد شبانة استيائه من الطريقة التي يدار بها ملف الصفقات داخل النادي الأهلي قبل أشهر من انطلاق كأس العالم للأندية.

شبانة يرفض المسكنات "حمدي ليس أفضل من المتاح وبغداد مرفوض"



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حمدي فتحي نجم الوكرة القطري لاعب كبير لكنه لن يقدم الإضافة الفنية التي تصنع الفارق مع الأهلي في المونديال وان مستواه مقارب لكل لاعبي الوسط المتواجدين حاليا بالفريق إضافة لأنه سينضم للفريق خلال فترة كأس العالم للأندية فقط أي أنه لن يفيد الفريق في المستقبل.

وأضاف شبانة طرح اسم النجم الجزائري بغداد بونجاح أيضا غير موفق بسبب عامل السن مؤكدا ان احتياجات الفريق تتطلب التعاقد مع لاعبين بمواصفات اخرى

