نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل نهاية الجولة 16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر اتالانتا جدول ترتيب الكالتشيو وينافسه نابولي وإنترميلان بقوة على اللقب الغالي ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي قبل نهاية الجولة 16. أبرز نتائج الجولة 16 تعادل ميلان مع جنوى سلبيا وهزم روما من كومو بهدفين نظيفين وانتهت مباراة يوفنتوس وفينيسا بالتعادل بهدفين لكل منهم أيضا وفاز نابولي على اودينيزي بثلاثة أهداف مقابل واحد وفوز اتالانتا أمام كالياري بهدف دون مقابل. ترتيب الدوري الإيطالي 1- اتالانتا 37 نقطة

2- نابولي 35 نقطة

3- إنترميلان 31 نقطة

4- فيورنتينا 31 نقطة

5- لاتسيو 31 نقطة

6- يوفنتوس 28 نقطة

7- بولونيا 25 نقطة

8- ميلان 23 نقطة

9- اودينيزي 20 نقطة

10- امبولي 19 نقطة

11- تورينو 19 نقطة

12- روما 16 نقطة

13- جنوى 16 نقطة

14- ليتشي 16 نقطة

15- بارما 15 نقطة

16- كومو 15 نقطة

17- هيلاس فيرونا 15 نقطة

18- كالياري 14 نقطة

19- مونزا 10 نقاط

20- فينيسا 10 نقاط ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 1- ماتيو ريتيجي 12 هدف

2- ماركوس تورام 10 أهداف

3- مويس كين 9 أهداف

4- اديمولا لوكمان 8 أهداف

5- فلاهوفيتش 7 أهداف القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي تردد قناة أبوظبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

