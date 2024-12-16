نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات اليوم الأثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من جماهير الكرة العالمية وخاصة الأيطاليه انطلاق منافسات اليوم ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الايطالي.
وقبل انطلاق هذه المواجهات اليكم ترتيب الدوري الإيطالي:
1- أتالانتا برصيد 37 نقطة.
2-نابولي برصيد 35 نقطة.
3-انتر ميلان برصيد 31 نقطة.
4-فيورنتينا برصيد 31 نقطة.
5-لاتسيو برصيد 31 نقطة.
6-يوفنتوس 28 نقطة.
7-بولونيا برصيد 25 نقطة.
8-ميلان برصيد 23 نقطة.
9-اودينيزي برصيد 20 نقطة.
10-امبولي برصيد 19 نقطة.
11-تورينو برصيد 19 نقطة.
12-روما برصيد 16 نقطة.
13-جنوي 16 نقطة.
14-ليتشي برصيد 16 نقطة.
15-بارما برصيد 15 نقطة.
16- كومو برصيد 15 نقطة.
17- هيلاس فيرونا برصيد 15 نقطة.
18- كالياري برصيد 14 نقطة.
19- مونزا برصيد 10 نقاط.
20- فينيزيا برصيد 10 نقاط.