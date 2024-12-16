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أحمد جودة - القاهرة - إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي.. يترقب عشاق الكرة الإيطالية مواجهة نارية تجمع بين فريق لاتسيو وإنتر ميلان في قمة مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي 2024-25.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إنتر ميلان ولاتيسو من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ضد لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان اليوم

وتعد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإيطالي، وتنقل مباراة إنتر ولاتسيو على شاشة “AD Sports HD 1”.

حالة لاتسيو في الدوري الإيطالي

لاتسيو خاض 15 مباراة في الدوري هذا الموسم، حقق خلالها 10 انتصارات، تعادل في مباراة واحدة، وخسر 4 مواجهات. سجل لاعبو لاتسيو 30 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا. في الجولة الماضية، فاز لاتسيو على نابولي المتصدر بهدف دون رد، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي. يبرز في صفوف لاتسيو هذا الموسم عدة نجوم مثل الفرنسي ماتيو جيندوزي، الإسباني بيدرو، والأرجنتيني تاتي كاستيلانوس، هداف الفريق.

حالة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، حامل اللقب، لعب 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، فاز في 9 مواجهات، تعادل في 4، وخسر مباراة واحدة. سجل لاعبو الإنتر 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 15 هدفًا. يبحث الإنتر عن تعويض خسارته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن الألماني بهدف دون رد. الفوز في هذه المباراة سيرفع رصيد إنتر ميلان إلى 34 نقطة، ليقترب من المتصدر أتالانتا. يعتمد المدرب سيموني إنزاجي على نجومه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الفرنسي ماركوس تورام، الإيطالي نيكولو باريلا، والتركي هاكان شالهان أوجلو.

وتمثل هذه المباراة مواجهة خاصة لفريق العاصمة لاتسيو أمام مدربه السابق سيموني إنزاجي، الذي يدرب حاليًا فريق إنتر ميلان. يسعى لاتسيو لتحقيق الفوز على إنتر ميلان في هذه المواجهة المهمة، معتمدًا على الأداء القوي لنجومه.

القيمة التسويقية للفريقين

يتفوق فريق إنتر ميلان في القيمة التسويقية على نظيره لاتسيو، حيث تبلغ قيمة إنتر ميلان التسويقية 677 مليون يورو، بينما تتجاوز قيمة لاتسيو التسويقية 236 مليون يورو. هذا التفوق المالي يعكس القدرات الكبيرة للاعبي الإنتر مقارنة بنظرائهم في لاتسيو.

تشكيل إنتر ميلان أمام لاتسيو

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، فيدريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز



تشكيل لاتسيو أمام ميلان

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

خط الدفاع: نونو تافاريس، ماريو جيلا، باتريسيو جابارون، مانويل لاتزاري

خط الوسط: ماتيو جونجوزي، نيكولو روفيا

خط الوسط الهجومي: جوستاف إيزاكسن، بولاي ديا، ماتيا زاكاني

خط الهجوم: تيجاني نوسلين.



ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي



ويتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، حيث خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في 4 مواجهات، وهُزم في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، ودخل في شباكه 15 هدفًا.

بينما يحتل لاتسيو المركز الخامس برصيد 31 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وهُزم في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، سجل لاعبوه 36 هدفًا، ودخل في مرماه 16 هدفًا.