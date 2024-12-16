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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الإيفواري آمادو ديالو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بالفوز على مانشستر سيتي، أحد أفضل الفرق في العالم على حد وصفه.

ديالو لاعب مانشستر يونايتد يعرب عن سعادته بالفوز على مانشستر سيتي

ولعب ديالو دورا أساسيا في قلب تأخر مانشستر يونايتد بهدف أمام مانشستر سيتي إلى انتصار 2 / 1، حيث تسبب في احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها برونو فيرنانديز هدف التعادل في الدقيقة 88، وبعدها بثلاث دقائق، وبمجهود فردي رائع، سجل هدف الفوز الحاسم في المباراة التي أقيمت أمس الأحد.

وفي حديث مع قناة النادي بعد صافرة النهاية، قال ديالو: "أشعر بشعور رائع، وهذا أمر طبيعي عندما تفوز على مانشستر سيتي الذي يعد واحدا من أفضل الفرق في العالم بهذه الطريقة في الديربي. أنا سعيد للغاية".

وأضاف:"كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، ولكن هذه مباراة ديربي، وإذا كنت ترغب في تحقيق الفوز، فعليك أن تلعب بشراسة أكبر من المنافس، وهذا ما فعلناه اليوم، ونحن سعداء بالفوز".

وأضاف ديالو، الذي سجل أربعة أهداف وصنع ستة في جميع المسابقات منذ بداية الموسم:" أتبع أسلوب وتعليمات المدرب. إنه يطلب منا الضغط بقوة وبكثرة، وعندما أقوم بالضغط، أفعل ذلك بكل قوتي، ولا يهمني من موجود ومن ليس موجودا".

وأردف:"كنت سعيدًا بالحصول على ركلة الجزاء. فكرت أن أسدد، ثم رأيت المدافع يركض مندفعا نحوي ثم قام بعرقلتي وتم احتساب ركلة الجزاء".

وأكد:"في كرة الهدف الثاني، كنت واثقا من قدرة ليتشا على إيصال الكرة لي. للوهلة الأولى، ظننت أنني لن ألحق بالكرة لأنها كانت سريعة جدا، ولكنني تمكنت من استلامها ثم سجلت الهدف".

وأوضح:"أنا سعيد جدًا بالتسجيل في شباك مانشستر سيتي وبالفوز بهذه المباراة. أريد أن أستمتع بهذه اللحظة اليوم قبل بدء التركيز على المباراة القادمة".

وعن هدفه الحاسم والاحتفالات التي أعقبته، قال مازحا: "كنت أتمنى أن أحتفل بهذا الهدف في أولد ترافورد مع عدد أكبر من الجماهير، ولكنني احتفلت بالهدف كما أفعل في كل مرة أسجل فيها".