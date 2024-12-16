نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على الزمالك، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، لموسم 2024- 2025.



سيراميكا كليوباترا ضيفا على الزمالك في الدوري المصري



ويستضيف أرضية ستاد القاهرة الدولي، المواجهة القوية بين الزمالك وسيراميكا، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الدوري المصري



ويحتل الزمالك وصافة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة، عن صاحب المركز الأول فريق المصري، والذي يمتلك في رصيد 10 نقاط، بينما يأتي سيراميكا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.



وحقق فريق الزمالك فوزا هاما على المصري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



موعد مواجهة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري



من المقرر، أن تقام المواجهة، يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

