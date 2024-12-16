أبو زهرة: رئيس فيفا يؤكد ثقته في تطور الكرة المصرية على يد أبوريدة ومجلسه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يثق في قدرة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على تحقيق تطور كبير للكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف أبو زهرة، رسالة إنفانتينو لأبوريدة، على هامش تواجدهما في قطر لحضور مباريات كأس انتركونتيننتال.

وكتب أبو زهرة في تدوينة عبر حسابه على فيس بوك: “المهندس هاني أبوريدة يتمتع باحترام وحب كبير من جميع عناصر المنظومة الكروية في العالم، ويحقق كل يوم معادلة صعبة يحافظ بها علي مكانة بلده الغالي مصر في كل المحافل الدولية”.

وأتم: "انفانتينو وجه التهئنة لهاني أبوريدة ومجلسه، مشيرًا إلي أنه يتوقع تطور كبير في الكرة المصرية، خلال فترة المجلس الجديد".