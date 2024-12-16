نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مبارايات الجولة 15 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة الألمانية عن مواعيد مباريات الدوري الألماني في الموسم الحالي والذي جذب الأنظار إليه تحديدا في المواسم الأخيرة منه بعد للمنافسة الشديدة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن الذي نجح في خطف لقب البوندزليجا للمرة الأولى في تاريخه.

نجح باير ليفركوزن في التتويج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع شتوتجارت وبايرن ميونخ حتى آخر جولات من البوندزليجا.

يحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول البوندزليجا برصيد 33 نقطة وجاء باير ليفركوزن في المركز الثاني برصيد 29 نقطة ويحتل آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج المركزين الثالث والرابع برصيد 27 نقطة بينما يحتل فرايبورج المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مبارايات الجولة 15

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الألماني حتى الآن..

1 - بايرن ميونخ 33 نقطة

2 - باير ليفركوزن 29 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت 27 نقطة

4- لايبزيج 27 نقطة

5- فرايبورج 24 نقطة

6 - شتوتجارت 23 نقطة

7 - ماينز 22 نقطة

8 - بوروسيا دورتموند 22 نقطة

9 - فيردر بريمن 22 نقطة

10 - فولفسبورج 21 نقطة

11 - بوروسيا مونشنجلادباخ 21 نقطة

12 - يونيون برلين 17 نقطة

13 - أوجسبورج 16 نقطة

14 - هوفنهايم 14 نقطة

15 - سانت باولي 11 نقطة

16 - هايدنهايم 10 نقاط

17 - هولشتاين كيل 5 نقاط

18 - بوخوم 3 نقاط