نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة صعبة، أمام أستون فيلا، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

أستون فيلا يستضيف مانشستر سيتي في البريميرليج

ويستضيف ملعب فيلا بارك معقل الأسود، المواجهة النارية بين السيتيزنز وأستون فيلا، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة البريميرليج.

وتعرض السيتي لهزيمة أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في ترتيب جدول البريميرليج، برصيد 27 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا في البريميرليج

من المقرر، أن تقام مواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا، يوم السبت القادم، الموافق 21 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر وفلسطين، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.