نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام بريست برباعية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أمام نظيره فريق بريست بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فرانسيس لو بلي ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة نانت وبريست

وبدأت أحداث مباراة نانت وبريست برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل دومبيا الهدف الأول لبريست في الدقيقة 24 وعاد شاردوني بالهدف الثاني في الدقيقة 27 صنع كاستيو وانتهى الشوط الأول 2/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة ونزل مصطفى محمد بديلا لدوفيرن في الدقيقة 48 ثم سجل اوجستو أول أهداف نانت صنعه له سيمون وحاولوا التعادل لكنهم لم ينجحوا في ذلك وسجل سيما الهدف الثالث في الدقيقة 88 صنع لاج وعاد سيما بالهدف الرابع في الدقيقة 90 صنعه له فايفري وانتهت المباراة 4/1.