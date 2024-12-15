الرياضة

تشكيل روما لمواجهة كومو في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روما عن تشكيلته لمواجهة كومو بعد قليل على ملعب جيوسي سينيغاغليا وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

تشكيل روما لمواجهة كومو في الدوري الإيطالي

يحتل روما المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بينما يحتل كومو المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن يخوض روما مواجهة كومو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع:  إيفان نديكا - ماتس هوميلس - زيكي زيليك.

خط الوسط: كوني - لي في - أنجيلينو - سعود عبدالحميد.

خط الهجوم: أليكس سيليميكرز - ستيفان شعراوي - باولو ديبالا.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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