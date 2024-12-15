نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما لمواجهة كومو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روما عن تشكيلته لمواجهة كومو بعد قليل على ملعب جيوسي سينيغاغليا وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

تشكيل روما لمواجهة كومو في الدوري الإيطالي

يحتل روما المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بينما يحتل كومو المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن يخوض روما مواجهة كومو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: إيفان نديكا - ماتس هوميلس - زيكي زيليك.

خط الوسط: كوني - لي في - أنجيلينو - سعود عبدالحميد.

خط الهجوم: أليكس سيليميكرز - ستيفان شعراوي - باولو ديبالا.