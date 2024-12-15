إسدال الستار على بطولة نادي الحمراء للكرة الطائرة

الحمراء ـ من سيف الهطالي: أسدل الستار على منافسات بطولة نادي الحمراء للكرة الطائرة والتي أقيمت بالصالة الرياضية المغلقة بالنادي. رعى حفل الختام والمباراة النهائية المهندس إبراهيم بن عبدالله المقبالي رئيس الاتحاد العُماني للكرة الطائرة وبحضور سالم بن ساعد العبري رئيس نادي الحمراء ورؤساء الفرق الرياضية التابعة للنادي حيث جمعت المباراة النهائية بين فريق الصمود وفريق الشروق وتُوِّج فيها فريق الصمود بطلًا بعدما تفوق بنتيجة 3/‏1 حيث شهدت أشواط المبارة تنافسًا كبيرًا وندية قوية.

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