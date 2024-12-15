الرياضة

كهرباء الإسماعيلية يهزم الداخلية وتعادل منتخب السويس بالمحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - كهرباء الإسماعيلية يهزم الداخلية وتعادل منتخب السويس بالمحترفين

أسفرت نتائج  منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري المحترفين، عن فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق الداخلية بقيادة أمير عزمي مجاهد بهدفين نظيفين.

 

 سجل هدفي الكهرباء أحمد شيكا في الدقيقة 31 وعبد الله مادونا الهدف الثاني في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

-  تعادل فريق ابو قير للاسمدة  بقيادة محمد عطيه على  فريق المصريه للاتصالات  بقيادة عمرو انور بهدف لمثله.

 

انتهى الشوط الأول بتقدم ابو قير بهدف دون رد سجله محمود علاء في الدقيقة 19.

 

 وأهدر مصطفى عفروتو لاعب الاتصالات ركلة جزاء  .

 

وتعادل محمد شاهين في الوقت الضائع من الشوط الثاني.


وقام الحكم بطرد محمود علاء صاحب هدف  ابو قير للاسمده في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

 

وتعادل فريق منتخب السويس ر بقيادة علاء منير مع فريق راية بقيادة اشرف توفيق  سلبيًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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