نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي برشلونة على أعتاب الرحيل في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اقتراب ثنائي برشلونة من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم في ظل عدم تواجدهما في خطط المدير الفني الألماني هانز فليك في الموسم الحالي.

ثنائي برشلونة يقترب من الرحيل

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى وجود رغبة لدى برشلونة في التخلص من أنسو فاتي بوصفه زائدًا عن حاجة فليك في هجوم النادي الكتالوني في الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يفكر في بيع عقد فاتي في حالة الحصول على عرض مالي جيد أو رحيله على سبيل الإعارة على أقل تقدير في ظل تفضيل فليك أسماء أخرى عليه في الهجوم مما يجعله حبيس دكة البدلاء.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فاتي كان جاهزًا للحصول على التصريح الطبي من أجل العودة للمشاركة مع برشلونة في مباراة ليجانيس اليوم لكن فليك منح الأولوية لاستدعاء بابلو تروي للقائمة ليكمل 23 لاعبًا في القائمة وفقًا للائحة.

وأفادت شبكة جول إسبانيا بأن إريك جارسيا قد يرحل أيضا عن برشلونة في يناير المقبل في ظل وجود رغبة من جيرونا في الحصول على خدماته وكثرة جلوسه على مقاعد بدلاء فليك في الموسم الحالي.