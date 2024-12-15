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أحمد جودة - القاهرة - نفى الدولي الإنجليزي أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد، تكهنات وسائل الإعلام التي أفادت بنية اللاعب في الرحيل عن صفوف الماكبايس، في المرحلة القادمة.

جناح نيوكاسل يونايتد يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

"أنا سعيد للغاية هنا".. أنتوني جوردون يعلق على أنباء رحيله عن نيوكاسل يونايتد

وأكد أنتوني في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس" عقب مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي، مساء أمس، " أنا سعيد للغاية هنا، أحب هذا المكان، أحب لعب كرة القدم هنا، وأعتقد أن برونو وأليكس يفكران في نفس الشيء".

وأضاف نجم نيوكاسل يونايتد "لكننا جميعًا صغار، وكلنا بشر، لذا إذا تحدث الناس عن ذلك، فهذا يثير تساؤلات حول شخصيتنا. إنه أمر صعب".

وارتبط اسم أنتوني جوردون بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الآونة الأخيرة، أبرزها ليفربول الإنجليزي، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه نيوكاسل.

وانضم الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما إلى صفوف الماكبايس قادما من إيفرتون، في يناير 2023.

وكان قد حقق نيوكاسل مساء أمس السبت، فوزا كبيرا على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.