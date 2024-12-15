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أحمد جودة - القاهرة - توجهت الحافلات التي خصصها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب إلى برج العرب، لنقل جماهير الأبيض إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جماهير الزمالك تتجه إلى ملعب برج العرب لمؤازرة الفريق امام المصري البورسعيدي

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك على متابعة توافد الجماهير لمقر النادي من بوابة 5 لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

