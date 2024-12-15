نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة الماركا تكشف صدام ارنولد وليفربول.. التجديد متوقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة الماركا الإسبانية كواليس صادمة لجمهور ليفربول لكن سعيده إلى جمهور ريال مدريد، يخص تجديد عقد الكسندر ارنولد مع الريدز.

ينتهي عقد الكسندر ارنولد مع الريدز بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق رغم نيته للبقاء ضمن صفوف الفريق.

خسر ليفربول في سباق صراع المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي نقطتين، بعد أن وقع في فخ التعادل امام فولهام بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

صدام ارنولد وليفربول يفتح باب الأمل لجمهور ريال مدريد

وقالت صحيفة MARCA في الأنفيلد، يواصلون محاولة إقناع أرنولد بتجديد عقده وهم يثقون في أن اللاعب سيقول 'نعم'. لكنه بدوره رفض حتى الآن ما يصل إلى ثلاثة عروض للاستمرار في النادي.

انتشرت تقارير صحفية أن جمهور ريال مدريد والإدارة تراقب موقف الكسندر ارنولد، في حالة عدم التجديد سيسعى الفريق لضمه كلاعب حر بعد نهاية عقده.

