نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد برينتفورد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد الإنجليزية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره فريق برينتفورد اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وبرينتفورد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كايسيدو، بادياشيلي، كولويل، كوكوريا.

خط الوسط: لافيا، فيرنانديز، نيتو.

خط الهجوم: بالمر، سانشو، جاكسون.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وبرينتفورد

قناة TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.

قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.

قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.

