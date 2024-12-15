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أحمد جودة - القاهرة -

أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أمس السبت عقب التعادل أمام رايو فاليكانو في الليجا بنتيجة (3-3)، وهو التعادل الذي حرمه من تصدر ترتيب المسابقة ومن الممكن أن يهبط للمركز الثالث أيضا، بأنه يشعر ب "الرضا" وبدا متفائلا باحتمالية إنهاء عام 2024 بحصد لقب بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

أنشيلوتي: أرى مستقبلا جيدا.. ورودريجو عاد لأفضل مستوياته

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء: "منذ أن تأخرنا بهدفين دون رد لعبنا بشكل جيد للغاية وخلقنا سيلا من الفرص وحاولنا الفوز حتى الدقيقة الأخيرة. إنه تعادل مثل مباراتي مايوركا ولاس بالماس ولكنه مختلف تماما. هذا التعادل لفريق متماسك قاتل وتنافس بشكل جيد ولكنه لم يستطع الفوز بسبب ارتكاب بعض الأخطاء ولكننا نسير على الطريق الصحيح. يجب أن ننظر إلى المباريات القادمة، لكني أغادر وأنا راض".

ووجه مدرب الميرينجي رسالة إيجابية نحو المستقبل قائلا: "لقد افتقدنا الأهداف ولكننا حاولنا. أتيحت لفينيسيوس جونيور فرصتين صريحتين بالإضافة إلى ركلة جزاء التي لم تحتسب. الفريق لا يستطيع فعل أكثر من ذلك في الجانب الهجومي".

وأضاف أنشيلوتي: "أنا سعيد بعودة رودريجو إلى أفضل مستوى له. أرى مستقبلا جيدا وعلينا أن ننهي العام بشكل جيد ولدينا فرصة جيدة للفوز ببطولة أخرى يوم الأربعاء المقبل والتي ستكون تتويجا لعام رائع".

وبهذا التعادل، يفرط فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي في القفز للصدارة ولو بشكل مؤقت، حيث ارتفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف برشلونة، الذي سيستقبل ليجانيس الأحد وقد يوسع الفارق إلى 4 نقاط، علما بأن الريال يمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

كما أن النتيجة جاءت قبل سفر الفريق الملكي إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض نهائي الإنتركونتيننتال أمام باتشوكا المكسيكي يوم الأربعاء المقبل.

