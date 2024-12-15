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أحمد جودة - القاهرة - اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بأن فريقه افتقد إلى اللمسة الساحرة بعد إهداره فرصة ذهبية لتضييق الخناق على ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل سلبي مخيب للآمال مع ضيفه إيفرتون اليوم السبت.

أرتيتا يتحسر على تعادل أرسنال مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي

وكانت الفرصة سانحة أمام ارسنال لتقليص الفارق مع ليفربول في الصدارة إلى أربع نقاط فقط عقب تعادل الأخير مع ضيفه فولهام 2 /2، لكن فريق ارتيتا اهدر الكثير من الفرص المحققة أمام إيفرتون واكتفى بالتعادل السلبي، ليبقى الفارق بين الفريقين ست نقاط.

وقال ارتيتا بعد المباراة نقلتها وكالة أنباء بي أيه ميديا البريطانية "أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم الفوز بهذه المباراة، بالطبع هناك فريق واحد يستحق الفوز، وهو ارسنال".

وأضاف "لم ندخر أي جهد، لم نتلق أي تسديدة على مرمانا، سيطرنا على مجريات اللعب ولم نسمح لهم بالركض، صنعنا فرصا، لكن في أخر 20 مترا كنا نضل طريقنا للمرمى، وحينما تقوم بما فعلته أمامهم اليوم فإنه يتوجب عليك الفوز".

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء عجز فريقه عن تسجيل الأهداف من اللعب المفتوح في الدوري الإنجليزي، أجاب المدرب الإسباني "في الدوري الإنجليزي، لقد سجلنا ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو من اللعب المفتوح قبل ثلاثة أيام".

وأشار "لن يستمر الأمر على نفس المنوال، سنسجل أهدافا، إذا لاحت لنا فرص مثل تلك التي سنحت لنا اليوم، واثق من أننا سنسجل، المشكلة هي أننا لم نفعل".