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أحمد جودة - القاهرة - عاد إشبيلية إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على ضيفه سيلتا فيجو 1/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

إشبيلية يعود للانتصارات في الدوري الإسباني على حساب سيلتا فيجو

ورفع إشبيلية الذي حقق الفوز الأول في آخر ثلاث مباريات، رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل مانو بوينو هدف المباراة الوحيد لإشبيلية في الدقيقة 65.