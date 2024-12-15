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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الصادق المورالي، وزير الشباب والرياضة التونسي، الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وذلك خلال مشاركة بعثة منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الايروبيك في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس.

وزير الرياضة التونسي يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي والمصرى للجمباز لبحث التعاون المشترك

وتناول اللقاء التعاون المصري التونسي في الجمباز وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة الاتحاد الأفريقي للجمباز

واكد وزير الرياضة التونسي علي دور الدولة الفعال في النهوض بالجمباز في تونس ونشر وتطوير اللعبة بالتعاون مع الجامعة التونسية للجمباز والاتحادين المصري والافريقي برئاسة الدكتور إيهاب امين

وأعرب وزير الرياضة التونسي عن سعادته بالتعاون مع اتحاد الجمباز المصري وإقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية في مصر

واشار وزير الرياضة التونسي ان هناك تعاون مستمر مع وزارة الشباب والرياضة في مصر برئاسة الدكتور اشرف صبحي



وحمل وزير الرياضة التونسي للدكتور ايهاب امين رسالة شكر وتقدير للدكتور اشرف صبحي علي هذا التعاون المثمر

ومن جانبه اكد الدكتور إيهاب امين ان هناك تعاون كبير بين مصر وتونس في الجمباز وإقامة عدد من الدورات التدريبية للمدربين في تونس عن طريق الخبراء والمدربين المصرين تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة التونسية

واضاف رئيس الاتحاد المصري للجمباز عن وجود الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنيه بالاتحاد الدولى والدكتور محمد على عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي في تونس لمحاضرة الحكام واداره بطوله البحر المتوسط في تونس في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين في جميع فروع الجمباز

وايضًا الكابتن ميار رجب لتدريب منتخب الناشئين للجمباز الايقاعى

واشار امين ان الاتحاد الافريقي للجمباز يتابع التطور الملحوظ في الجمباز في تونس وكذلك البنية التحتية الجاهزة لاستضافة البطولات القارية

حضر اللقاء عدد من رؤساء الاتحادات للدول العربية والمتوسطية والأفريقية وممثلين عن الاتحاد الدولي للجمباز