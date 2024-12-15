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أحمد جودة - القاهرة - نجحت اللاعبة المصرية مريم الهضيبي في قيادة فريقها "شباركاسيه كوفشتاين" النمساوي للتتويج بلقب بطولة المرحلة الإقليمية من كأس أوروبا لتنس الطاولة، وذلك بعد تحقيق الفريق أربعة انتصارات من أصل خمس مواجهات خاضها في المنطقة الثالثة التي استضافتها سلوفاكيا.

مريم الهضيبي تحصد بطولة المرحلة الإقليمية من كأس أوروبا لتنس الطاولة مع كوفشتاين النمساوي

وقدمت مريم أداءً استثنائيًا خلال البطولة، حيث تمكنت من الفوز بجميع المباريات التي شاركت فيها، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للمركز الأول. ويعتمد نادي كوفشتاين بشكل كبير على خدمات الهضيبي، خاصة أن لوائح البطولة تسمح بمشاركة لاعبة واحدة فقط من خارج أوروبا في المباريات.

وتعد مريم الهضيبي واحدة من اثنتين فقط من اللاعبات غير الأوروبيات في صفوف الفريق، إلى جانب بطلة المكسيك، حيث لعبتا دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الفوز والوصول للمرحلة النهائية للبطولة.

يذكر أن مريم قد شاركت مؤخرا مع منتخب مصر لتنس الطاولة بالبطولة الأفريقية التي أقيمت في إثيوبيا ونجحت في الفوز بالمركز الثاني بمنافسات الفردي والمشاركة مع المنتخب في حصد المركز الأول للفرق.