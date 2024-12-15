الرياضة

نجم الإسماعيلي يصاب في الترقوة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد هشام عباس رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي إن الأشعة التي خضع لها يوسف البياع لاعب فريق الشباب مواليد 2009 أثبتت إصابته بكسر في الترقوة.

و قال في تصريحات للموقع الرسمي:" اللاعب يحتاج إلى شهر ونصف حتى يتمكن من العودة للملاعب والمشاركة في المباريات".

و كان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام الجونة والتي أقيمت عصر السبت في الأسبوع 15 من بطولة دوري الجمهورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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