نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الإسماعيلي يصاب في الترقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد هشام عباس رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي إن الأشعة التي خضع لها يوسف البياع لاعب فريق الشباب مواليد 2009 أثبتت إصابته بكسر في الترقوة.

و قال في تصريحات للموقع الرسمي:" اللاعب يحتاج إلى شهر ونصف حتى يتمكن من العودة للملاعب والمشاركة في المباريات".

و كان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام الجونة والتي أقيمت عصر السبت في الأسبوع 15 من بطولة دوري الجمهورية.