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أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير هشام، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قررت التريث في تعيين مدير فني أجنبي جديد، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تبحث عن البديل الأفضل بعد رحيل جوزيه جوميز، وترفض التعجل في تعيين مدرب جديد لحين اختيار الأفضل والانسب في المرحلة المقبلة.

الزمالك يرفض التسرع في حسم ملف المدرب الأجنبي

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "وإدارة النادي تتحرك بهدوء في ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، ويتم دراسة السير الذاتية بعناية فائقة".

وأضاف: "إدارة الزمالك لم تستقر على اسم بعينه لتولي مهمة المدير الفني لفريق الزمالك"