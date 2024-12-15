نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندور: ميكالي و٣ مدربين في الصورة لقيادة الزمالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن أخر كواليس ملف مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

خالد الغندور: ميكالي و٣ مدربين في الصورة لقيادة الزمالة

وقال الغندور في برنامج ستاد المحور بأن الساعات الماضية شهدت عودة ميكالي للصورة بقوة لخلافة جوميز في تدريب الزمالك.

وأضاف: مجلس الإدارة يسعى للوصول إلى اتفاق مع ميكالي وجاري التفاوض معه حول قيمة عقده بعد تأكد الأبيض من رغبة اتحاد الكرة في تخفيض عقده أو رحيله عن منتخب الشباب

وتابع: المرشحين لتدريب الزمالك في الساعات الأخيرة هم ميكالي في المرتبة الاولى ومن بعده الثلاثي جروس وهيرلتش وزينباور

وأتم: من الوارد ظهور أسماء جديدة في حال توقف المفاوضات مع أي مدرب، وإدارة الزمالك تسعى إلى حسم الملف في أسرع وقت.