نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يسيطر على أحداث مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريقين ريال مدريد الإسباني ضد رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإسباني.

التعادل الإيجابي يسيطر على أحداث مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وانطلقت المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ارضية ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس.

بدأت صافرة البداية ولم يمر الوقت طويلًا إلا وسجل رايو فاليكانو الهدف الأول عن طريق اوناي لوبيز في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وظهر مستوى الفريق بشكل رائع بعد احراز الهدف الأول وبدأ الضغط على صفوف الفريق الملكي وحدث اضطراب في الخط الدفاعي.



بدأ لاعبو رايو فاليكانو السيطرة بشكل جيد على سير أحداث اللقاء وتوالت الهجمات على شباك مرمى ريال مدريد، وعاني تيبو كورتوا من كثرة المحاولات التي انهمرت عليه من قِبل لاعبي الفريق الاخر، حتى جاء الهدف الثاني عن طريق خالد عبدالمؤمن سليمان في الدقيقة 36.

إلا أن حدثت انتفاضة في صفوف الفريق الملكي واستطاع فالفيردي تقليص النتيجة وسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 38،و واصل لاعبو ريال مدريد المحاولات الهجومية لتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، حتى أعطي بلينجهام الأمل لفريقه وسجل التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وانطلقت صافرة الشوط الثاني وظهر لاعبو الفريق الملكي بمستوى افضل من الشوط الأول، حتى فاجأ رودريجو الجميع بمهاراته الفردية وسجل الهدف الثالث للفريق الأبيض،في الدقيقة 58 ليعلن عن بداية ريمونتادا قوية ستحدث داخل المستطيل الأخضر.

وواصل مستوى الفريقين متقارب بشكل كبير ومتوازن حتى جاء هدف التعادل لفريق رايو فاليكانو في الدقيقة 63، عن طريق ايزي بالزون ليتعادل الفريقان من جديد.

وانقلبت أحداث المباراة بشكل كبير ومثير وأضاع الفريقين العديد من الفرص وشهد اللقاء تألق كبير لحارسي المرمى لكلا الفريقين، حتى انتهى الحكم المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبهذا يرتفع رصيد كل فريق لنقطة وحيدة ويصل ريال مدريد للنقطة 37 ويتواجد في وصافة الجدول، بينما ارتفع رصيد رايو فاليكانو للنقطة 20 في المركز الثالث عشر.