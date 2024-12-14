ماينز يذيق بايرن الخسارة الأولى

ماينز يذيق بايرن الخسارة الأولىألحق فريق ماينز الهزيمة الأولى بضيفه بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم بنتيجة (2 - 1)، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل الكوري الجنوبي لي جاي-سونغ هدفي ماينز في الدقيقتين (41 و60)، بينما سجل ولوروا سانيه الهدف الوحيد لبايرن ميونيخ في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، واصل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب العام للدوري الألماني برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

وفي المقابل، رفع فريق ماينز رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، محققا فوزه السادس في الدوري هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، ارتقى باير ليفركوزن باير لوصافة الدوري الألماني، بعد أن خطف فوزا ثمينا أمام مضيفه أوغسبورغ بنتيجة (2 - صفر).

تقدم الفرنسي مارتن، فلوريان لليفركوزن بعد مرور خمس دقائق من بداية اللقاء، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز هدف الفوز الثاني في الدقيقة 14.

وبهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 29 نقطة، بينما توقف رصيد أوغسبورغ عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على هولشتاين كيل بنتيجة (4 - 1)، بينما حسم التعادل السلبي مباراة فيردر بريمن مع سانت باولي، وتعادل يونيون برلين مع بوخوم بهدف لمثله.