كورة لايف اليوم/ ⛹️ مباراة الأهلي ضد باتشوكا بث مباشر دون توقف

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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف/ مباراة الأهلي ضد باتشوكا بث مباشر بدون توقف

0-0 الآن بدون تقطيع الشوط الثاني كورة لايف مباراة الأهلي ضد باتشوكا بث مباشر دون توقف…الأهلي يواجه منافسة فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس التحدي الأهلي ضد باتشوكا حيث تترقب جماهير الكرة العربية والإفريقية وبالأخص عشاق النادي الأهلي المباراة المصيرية التي تجمعه بفريق باتشوكا المكسيكي مساء اليوم السبت، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية «كأس التحدي».

الأهلي ضد باتشوكا هي المواجهة المنتظرة اليوم تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

حيث تكون مواجهة الأهلي ضد باتشوكا هي المواجهة المنتظرة التي ستقام على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق انتصار يضمن له التأهل إلى

المباراة النهائية ومواجهة فريق ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري.

كما يطمح الأهلي وباتشوكا في التأهل إلى النهائي ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الأداء المميز في البطولة متطلعًا إلى تجاوز عقبة باتشوكا لبلوغ النهائي أمام العملاق الإسباني ريال مدريد الذي يضم بين صفوفه نخبة من نجوم الكرة العالمية مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

و في المقابل، يسعى فريق باتشوكا إلى تحقيق الحلم ذاته، مدفوعًا بفوزه الكبير على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة في دور ربع النهائي كما أن المواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بالنسبة للأهلي إذ سبق للفريقين أن التقيا في ربع نهائي نسخة 2008 من البطولة وانتهت المباراة بخسارة مؤلمة للمارد الأحمر بنتيجة 4-2 بعد التمديد للوقت الإضافي وقتها تقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول قبل أن يعجز عن الحفاظ على تقدمه ويتعرض للهزيمة.

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports، التي تمتلك حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط حيث ستُعرض على قناة

• beIN Sports HD 2.

•بالإضافة إلى ذلك تنقل

•قناة الكأس القطرية 5 اللقاء

•بتعليق المعلق الشهير خليل البلوشي

ما يمنح الجماهير فرصة متابعة المباراة بأكثر من خيار.

الأهلي

هذا هو موعد موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

حيث تنطلق صافرة البداية في تمام

• الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

• الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

• على ملعب 974 في الدوحة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة حماسية ومثيرة نظرًا للطموحات المشتركة بين الفريقين.

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هذا هو التشكيل المتوقع للأهلي ضد باتشوكا اليوم

وفقًا للتدريبات الأخيرة من المرجح أن يدخل المدرب مارسيل كولر اللقاء بالتشكيلة التالية:

•حراسة المرمى: محمد الشناوي

•خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله

•خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور

•خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

الأهلي ضد باتشوكا في مواجهة قوية ومثيرة

الأهلي أمام اختبار صعب حيث يدرك الجهاز الفني للأهلي أهمية المباراة وتم التركيز خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء الدفاعية والاستفادة من الفرص الهجومية ورغم صعوبة المواجهة تراهن الجماهير على خبرة اللاعبين وروحهم القتالية لتخطي عقبة الفريق المكسيكي.