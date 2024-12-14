نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل ينهي الشوط الأول بين الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وحكم التعادل السلبي الشوط الأول في المباراة والتي شهدت محاولات وفرص ضائعة للنادي الأهلي أبرزها فرصة طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، بينما ظهرت خطورة نادي باتشوكا عن طريق المغربي أسامة الإدريسي.

ويأمل النادي الأهلي في حصد لقب كأس التحدي ليصل للقب 155 في تاريخه كما يأمل في التأهل للنهائي الأول في البطولات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



تشكيل النادي الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.