انت الأن تتابع خبر كهربا وتاو.. بدلاء الأهلي في مواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الحالي، أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل القلعة الحمراء للمواجهة المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام باتشوكا في نصف نهائي الإنتركونتيننتال

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

في خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

بدلاء الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال

وقد جاءت دكة بدلاء النادي الأهلي أمام باتشوكا على النحو التالي، حمزة علاء – مصطفى مخلوف – يوسف أيمن – أشرف داري – كريم وليد – خالد عبدالفتاح – رضا سليم – عمرو السولية – محمد أفشة – بيرسي تاو – كهربا.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي