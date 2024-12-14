انت الأن تتابع خبر تعرف على الجوائز المالية للفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الليلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد فريق الأهلي لمباراة مهمة اليوم، السبت، أمام باتشوكا المكسيكى في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال من أجل تحقيق حلم الصعود لنهائي البطولة ومواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحصل الفائز من مباراة النادي الأهلي وباتشوكا على 4 ملايين دولار، فيما يحصل البطل على 5 ملايين دولار.

ويرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة وهى الثامنة بتوقيت قطر.

تضم قائمة الأهلى لمواجهة باتشوكا كلاً من: "محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد".