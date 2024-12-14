انت الأن تتابع خبر الزمالك يخصص 20 حافلة لنقل الجماهير إلى استاد برج العرب لحضور مواجهة المصرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خصص مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، 20 حافلة لنقل الجماهير البيضاء إلى استاد برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي في بطلولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى مجلس إدارة النادي لتوفير كافة سبل الراحة لجماهير نادي الزمالك العظيمة، لمساندة الفريق في مشواره الأفريقي.

ومن المقرر أن يبدأ تحرك الحافلات صباح الأحد إلى ملعب المباراة، من أمام مقر نادي الزمالك (بوابة 5)، حيث يشترط تواجد بطاقة المشجع وتذكرة المباراة للتواجد في الحافلات المسافرة لبرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.