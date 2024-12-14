منافسة مثيرة يشهدها سباق مهرجان صحار للقدرة والتحمل لمسافة 100كم

بمشاركة 72 خيلا

تصوير ـ راشد الطوقي :



توج الفارس محمد بن سليمان الفوري بالمركز الأول في سباق مهرجان صحار للقدرة والتحمل المحلي لمسافة 100كم لهذا الموسم 2024/‏2025م بتنظيم الاتحاد العماني للفروسية والسباق وبالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة وذلك بعد تحقيقه المركز الأول بواسطة الفرس اتش ام لوف كويت ومدربتها سارة بنت سعود الهنائية وخطفت الميدالية الذهبية، أما المركز الثاني والميدالية الفضية وكان للحصان بوجاد دي سومانت وفارسه احمد بن صالح البلوشي لمالكه أحمد بن صالح البلوشي ومدربه عبدالله بن خليفة العزيزي، والمركز الثالث والميدالية البرونزية ذهب للحصان انقرة وفارسه احمد بن سعيد السعيدي ومدربه حمد بن سعيد السعيدي، حيث احتضن السباق ميدان سباق الخيل بولاية صحار، واشتملت المنافسة على سباق محلي لمسافة 100 كم ، حيث وصل عدد المشاركين الى 72 خيلا في السباق المحلي لمسافة 100 كم ، وقد سبق انطلاق المنافسة الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بساعات من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها وذلك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف صباحا، كما اشتملت المسابقة على سباق 40كم تأهيلي.

منافسة وحماس

وقد شهد السباق منافسة وحماس بين المشاركين حيث تم استبعاد عدد من الخيول في السباق، وتمكنت من اجتياز السباق في مراحله الاربع عدد 10 الخيول.

مراحل السباق

تم تقسيم السباق المحلي للعموم لمسافة 100كم على أربع مراحل، المرحلتان الأولى والثانية لمسافة 30كم واعطيت اللون الاصفر والمرحلتان الثالثة والرابعة لمسافة 20كم واعطيت اللون الاحمر، كما خصصت مرحلة واحدة للسباق التأهيلي لمسافة.

جوائز قيمة

رصد الاتحاد العماني للفروسية جوائز نقدية قيمة لهذا السباق وذلك تشجيعا للمشاركين في هذه الرياضة، خصوصا وانه يحمل اسم العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد.

40 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 40كم انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا وشارك فيها عدد 11 خيلا وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد من الخيول ، حيث اشتمل المسابقة على مرحلة واحدة لمسافة 40كم واعطيت اللون الابيض، والحد الأدنى للسرعة 12كم/‏ساعة والحد الأعلى للسرعة 16كم/‏ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة/‏دقيقة، كما حدد عمر الجواد بعمر خمس سنوات.

التتويج والختام

وفي ختام المنافسات قام السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق راعي السباق بتتويج أبطال السباق والحاصلين على المراكز الأولى بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.