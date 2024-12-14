فوز البشائر وظفار فـي دوري كرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني :

تصوير - عمار المسافر :



أسفرت مباريات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة 2024-2025 عن فوز نادي البشائر على نادي صلالة بنتيجة 68-50، وتغلب ظفار على السويق 71-34، في المباريات التي اقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ففي المباراة الأولى تمكن البشائر من الفوز على صلالة في أول ثلاث فترات وبفارق كبير ولم يشفع للأخير فوزه في الربع الثالث نظرا لفتىق النقاط في الثلاث فترات الأولى الربع الأول من المباراة انتهى بتقدم البشائر على صلالة بنتيجة 26/‏‏14 ووفي الربع الثاني استمرت افضلية اللعب للبشائر وتمكن لاعبه حديد بيت بخيت وزميله سلافين كابكوفك وسعيد السعدي من تسجيل 9 نقاط بعد ثلاث تسديدات ثلاثية موسعا النتيجة 35-14، ويستمر صلالة في إضاعة الفرص نتيجة غياب التركيز عن في حين ضاعف البشائر من النتيجة لتصبح 41-14، ويستمر اللعب بنفس الطريقة بدفاع محكم من البشائر ونشاط هجومي تمكن فيها من تعزيز الفارق لينتهي الشوط الأول بتقدم البشائر على صلالة بنتيجة 52-18. وفي الربع الثالث استمرت افضلية البشائر الهجومية والدفاعية وتمكن من توسيع الفارق بتسجيل 24 نقطة فيما سجل صلالة 11 نقطة، وفي الربع الرابع الذي شهد تحسن في هجوم صلالة إلا ان فارق الثلاث فترات الاولى ذهبت بالنتيجة لصالح البشائر ، حيث سجل صلالة في هذا الربع 21 نقطة فيما يحل البشائر 19 نقطة لتنتهي المباراة بفوز البشائر على صلالة بنتيجة 98-50.

وظفار يفوز على السويق

وفي المباراة الثانية تمكن ظفار في الفوز على السويق بنتيجة 71-34، في مباراة سيطر عليها القائز بفضل تميز لاعبيه في التسجيل ومنهم ايمن الطارشي ومحمد المحرمي وعبدالرحمن الشبلي وعبدالرحمن النوفلي ، فيما تميز في تسجيل نقاط السويق نوفل تيسير وعبدالسلام الخصيبي، في مباراة بدأها ظفار ضاغطا واستطاع تسيير الربع الأول لصالحه هجوما ودفاعا حيث تمكن لاعبوه من تسجيل 18 نقطة فيما لم يتمكن لاعبو السويق سوى تسجيل 11 نقطة، وفي الربع الثاني من المباراة ساد التكلفة هذا الربع حيث سجل كل فريق 10 نقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم ظفار على السويق بنتيجة 28-21. وفي الربع الثالث استعاد ظفار افضليته وتفوق هجومه على السويق حيث تمكن لاعبوه تسجيل 21 نقطة فيما سجل السويق 7 نقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم ظفار على السويق بنتيجة 49-28، وفي الربع الرابع واصل ظفار تفوقه الهجومي فيما صدت دفاعاته معظم هجمات السويق حيث تمكن لاعبو الفريق الفائز من تسجيل 22 نقطة فيما سجل السويق 6 نقاط فقط لتنتهي المباراة بفوز ظفار على السويق بنتيجة 71-34.

أدار المباراة الدولي راشد المشيفري حكما أول والدولية وفاء السمرية حكمة ثانية وحسن العويمري حكما ثالثا وعلى الطاولة سعيد الغماري وهدى الهنائية ويعقوب الندابي.