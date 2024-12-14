نادي عمان وأهلي سداب يتأهلان إلى المباراة النهائية لكأس السوبر لكرة اليد الأربعاء القادم

برعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان

تأهل نادي عمان وأهلي سداب إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر لكرة اليد التي ستقام يوم الاربعاء القادم تحت رعاية فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة ورؤساء وممثلي الاندية المشاركة في البطولة وقد جاء تأهل اهلي سداب للمباراة النهائية بعد فوزه الصعب على نادي مسقط بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 30/‏30 في مباراة تميزت بالاثارة والندية طول مجريات اشواط المباراة ما يعكس مدى استعدادات الاندية الى مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2024/‏2025م بقوة كما انتزع نادي عمان فوزا صعبا من نادي السيب بنتيجة 26/‏24 .



وبالعودة الى مجريات مباراة اهلي سداب ومسقط نزل الطرفان المباراة وكل واحد منهما لديه هدف واحد هو الخروج فائزا والوصول الى المباراة النهائية كونها تلعب من مباراة واحدة فقط لذلك حرص الطرفان على تقديم اداء ومستوى جيد منذ بداية الشوط الاول حيث استهل اهلي سداب تقدمه عن طريق مهند الزرافي ولكن سرعان ما ادرك مسقط التعادل ليعود مرمى اخرى اهلي سداب للتقدم لتصبح النتيجة 2/‏1 ونجح مسقط في ادراك التعادل اثر ركلة جزاء سددها اللاعب الأزهر الحديد لتصبح النتيجة 2/‏2 ثم عاد مرة اخرى اهلي سداب للتقدم مجددا عن طريق لاعبه المتألق مهند الزرافي الذي سجل الهدف الثالث 3/‏2 ثم واصل اهلي سداب تقدم مرة اخرى بتسجيله الهداف الرابع بعدها نجح المدرب الوطني حمود الحسني في اعادة توازن الفريق مجددا ونجح لاعباه نواف الحسني والازهر الحديدي ادارك التعادل لتصبح النتيجة 4/‏4 ثم اضاف بدر الحارثي الهدف الخامس والتقدم للنادي مسجلا الهدف الخامس وواصل بعدها مسقط تألقه باحرازه الهدف السادس عبر الأزهر الحديدي ونجح سعيد الحسني في تسجيل الهدف السابع مستغلا تراجع اهلي سداب ليتقدم مسقط بنتيجة 7/‏4 واستمر هذا الوضع حتى نهاية الشوط الاول لينتهي بتقدم مسقط 14/‏8 ومع بداية الشوط الثاني واصل مسقط تألقه واضاف الازهر الحديدي الهدف الخامس عشر ليعود مرة اخرى اهلي سداب في تقليص الفارق عبر سعيد الحكماني ومهند الزرافي ولكن سرعان ما عاد مسقط للتسجيل عن طريق نواف الحسني واستمر هذا الوضع حتى نهاية الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 23/‏23 ليلجأ الطرفان للعب الأشواط الإضافية والذي تواصلت فيه ايضا الاثارة لتنتهي المباراة بالتعادل 30/‏30 ليحتكم بعد ذلك الطرفان الى ركلات الجزاء الترجحية التي حسمها اهلي سداب لصالحه بنتيجة 4/‏3 ليصعد اهلي سداب الى المباراة النهائية .

فوز صعب

وفي المباراة الثانية التي جمعت نادي عُمان مع نادي السيب على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تمكن نادي عمان من تحقيق الفوز صعب على السيب بنتيجة 26/‏24 حيث تميزت المباراة بالاثارة والندية بين الطرفين نظرا لمرحلة الاعداد التي بدأها الطرفان مبكرا من اجل المشاركة في بطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بنادي عمان خلال الفترة من 15 الى 24 فبراير 2025 م حيث كانت الاثارة حاضرة منذ انطلاق الشوط الاول نحج السيب في العشر دقائق الاولى بدأ تسجيله هدفين مبكرين وحاول نادي عمان عادة ترتيب اوراقه من جديد لكن السيب نجح في التصدى لجميع المحاولات مع تألق لاعبيه في مقدمتهم اسامة الكاسبي حيث استطاع السيب التقدم حتى الدقيقة العاشرة من هذا الشوط بنتيجة 4 /‏صفر بعدها تمكن ناد عمان تسجيل هدف الاول عن طريق محمد العريمي من ركلة جزاء ليعود بعد ذلك في تقليص الفارق لينتهي الشوط الاول بتقدم السيب 10/‏9 وفي الشوط الثاني استمر اللعب سجلا بين الطرفين الشوط الثاني بالتعادل 18/‏18 ليحتكم الطرفين الى الاشواط الاضافية حيث نجح نادي عمان في حسمها لصالحة بنتيجة 26/‏24 ليصعد الى المباراة النهائية لكأس السوبر في نسختها الجديدة .