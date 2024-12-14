انت الأن تتابع خبر 3 تحديات للألماني ماتياس يايسله مع الأهلي عقب انتهاء فترة التوقف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل لاعبو الأهلي خلال الفترة الجارية تدريباتهم المنزلية بعدما حصلوا على إجازة لمدة 16 يومًا خلال فترة التوقف الجاري بقرار من الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله قبل الانتظام بمعسكر تم الاستقرار على إقامته في قطر بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وسينتظر المدرب الألماني مع استئناف المنافسات عدة تحديات نستعرض 3 منها:

(1) صدام قوي

بداية الأهلي مع استئناف المنافسات ستكون بمباراة قوية يستضيف خلالها نظيره الشباب يوم 10 يناير المقبل.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الخامس رصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز السادس.

(2) العودة لمراكز الصدارة

الفارق بين الأهلي صاحب المركز الخامس والنصر صاحب المركز الرابع نقطتين والفارق بينه وبين القادسية صاحب المركز الثالث 5 نقاط.

وهو ما سيضع تحدي أمام مدرب الأهلي في مواصلة الانتصارات بدوري روشن على أمل تعثر منافسيه المباشرين عقب استئناف المنافسات ليتقدم بجدول الترتيب.

(3) تدوير اللاعبين