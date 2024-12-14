5 مصريين في نهائي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة «MMA»

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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض 5 لاعبين من المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة «MMA» اليوم السبت منافسات نهائي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة المقامة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا حتى 15 ديسمبر 2024.

ويلاقي البطل أيمن جلال بطل منتخب نيوزيلندا كونورس جاك في نهائي وزن 79 كجم كما يواجه البطل محمد مصطفي بطل منتخب إسبانيا سكانيلافبرنا وزن نهائي وزن 102 كجم.

وفي منافسات السيدات تواجه البطلة داليا إبراهيم بطلة منتخب نيكارجوي سريذا أنا في نهائي وزن 47 كجم سيدات، كما تواجه البطلة نبيلة علاء الدين بطلة منتخب استراليا بيلا ماتيلدا وزن فوق 72 كجم.

وتواجه البطلة تغريد حمدي بطلة منتخب كازاخستان خراردنينا ايدا في نهائي وزن تحت 72 كجم.



وأثنى جميع الدول على تطور مستوى منتخب مصر رغم حداثة مشاركاته في بطولات العالم.

وأبرم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي اتفاقا مع الاتحاد الدولي لإقامة دورة صقل لحكام الاتحاد المصري معتمدة من الاتحاد الدولي في مطلع فبراير القادم.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA بـ 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين و4 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة معاوية عبد الناصر وزن 57 كجم، عبد الحكيم أحمد وزن 61 كجم، عبدالله رمضان وزن 65 كجم، عامر الشنشوري وزن 70 كجم، أيمن جلال وزن 79 كجم، عبد الرحمن محمد سعيد وزن 93 كجم، محمد مصطفى محمود وزن 102 كجم.

فيما تضم قائمة اللاعبات داليا إبراهيم وزن 47 كجم، سهيلة علي مصطفي وزن 65 كجم، تغريد حمدي أبراهيم وزن 72 كجم، نبيلة علاء الدين وزن فوق +72 كجم.

ويحضر محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للمواي تاي الجمعية العمومية والاجتماعات بصفته الدولية والتي تقام على هامش بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA.

وتتكون بعثة الفراعنة من 15 فردا بواقع 2 جهاز إداري و2 جهاز فني وتدريبي و11 لاعب ولاعبة ويترأس البعثة محمود سعيد رئيسا للبعثة ورمضان نعمان ومحمود سلامة مدربا المنتخب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للمواي تاي حصد 11 ميدالية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA في عام 2023.

