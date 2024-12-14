كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إيفرتون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون

يلتقي الجانرز مع ضيفه إيفرتون، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام إيفرتون

حارس المرمى: رايا

خط الدفاع: بارتي، صاليبا، غابرييل، تيمبر

خط الوسط: أوديجارد، رايس، ميرينو

الهجوم: هافرتز، مارتينيلي، ساكا

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

وتنقل مباراة آرسنال ضد إيفرتون عبر شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

