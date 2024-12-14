كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء فولهام، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

يستقبل الريدز ضيفه فولهام، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المرتبة العاشرة برصيد 23 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول ضد فولهام عبر شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

